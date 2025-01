"Einfach fantastisch" - Franz Wagner stellt einen Meilenstein für die Orlando Magic in der NBA auf - Dallas Mavericks verlieren Wiederauflage der Finals gegen die Boston Celtics

Franz Wagner überragt mit einer "Clutch-Performance" gegen die Detroit Pistons. Dallas kann sich nicht für die Finals-Niederlage revanchieren.

25 Punkte in einem Viertel! - Franz Wagner stellt beim Sieg über die Pistons Tracy McGradys ewigen Rekord ein. Maxi Kleber und den Mavericks misslingt derweilt die Revanche gegen die Celtics. Indiana überrennt San Antonio in Paris und "Ant" schießt die Nuggets ab. Daniel Theis und die Pelicans gehen trotz Zion in Charlotte baden und die Lakers schlagen Curry & Schröder. Houston wird zum neuen Angstgegner der Cavs.

Außerdem: Miami siegt über Brooklyn und Toronto hat leichtes Spiel mit verletzungsgeplagten Hawks. New York schießt die Kings ab und Memphis macht kurzen Prozess mit den Jazz. Phoenix zittert sich zum Sieg gegen die Wizards und die Clippers bezwingen dank James Harden die Bucks. Die Highlights aller 14 Partien im Überblick!