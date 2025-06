Ein Undrafted Free Agent als letzte Hoffnung? So können die Indiana Pacers den Finals-Kollaps gegen OKC noch verhindern

Die Pacers stehen in den NBA-Finals vor Spiel 6 mit dem Rücken zur Wand. Doch abschreiben sollte man sie trotzdem nicht.

Die 109:120 Niederlage in Spiel 5 der NBA-Finals schmerzte. Außer im dritten Viertel lief man den Thunder eigentlich nur hinterher und die Verletzung von Tyrese Haliburton setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Wie wollen die Pacers überhaupt noch gegen MVP Shai Gilgeous-Alexander und Co. bestehen? Game 6 steigt in der Nacht auf Freitag (2.30 Uhr): Matchball für Topfavorit OKC!