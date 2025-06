Ein neuer NBA-Titelfavorit? Kevin Durant hat offenbar Wunsch-Team für Blockbuster-Trade auserkoren

Kevin Durant ist eine der interessantesten Personalien der Offseason - und er hat offenbar einen klaren Wunsch, wo er kommende Saison spielen will.

Die Zukunft von Kevin Durant ist nach wie vor nicht entschieden. Allerdings soll nun vor dem Draft am 26. Juni Bewegung in die Angelegenheit kommen und ein Deal abgewickelt werden. Ein Verbleib des Superstars bei den Phoenix Suns gilt als nahezu ausgeschlossen. Zuletzt hatte The Athletic berichtet, dass die Suns bereits Gespräche mit den Houston Rockets über einen Trade führen. Doch Durant hat offenbar ein anderes Team als Wunschziel auserkoren.