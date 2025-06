Sowas schaffte nicht mal LeBron James! Doppel-MVP Shai Gilgeous-Alexander trägt sich in die NBA-Geschichtsbücher ein

Shai Gilgeous-Alexander wird auch NBA-Finals-MVP. Der Superstar der Oklahoma City Thunder steigt damit in eine elitären Kreis auf.

"Das ist nicht nur ein Sieg für mich", sagte Gilgeous-Alexander, nachdem er den Preis entgegengenommen hatte. "Das ist ein Sieg für meine Familie. Es ist ein Sieg für meine Freunde. Das ist ein Sieg für alle, die mich beim Aufwachsen unterstützt haben. Das ist ein Sieg für die Fans."

Mit einem Schnitt von 30,3 Punkten in den NBA-Finals verdiente er sich diesen Titel. Vor allem in Spiel 4 der Serie zeigte Shai, was er drauf hat. 35 Punkte, davon 15 in den letzten fünf Minuten, sicherten damals den Sieg für die Thunder.