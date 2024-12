Die Starting Five der Boston Celtics rasiert in den ersten Partien, entsprechend sind die Celtics das noch einzige ungeschlagene Team der NBA. Vor ...

Die Starting Five der Boston Celtics rasiert in den ersten Partien, entsprechend sind die Celtics das noch einzige ungeschlagene Team der NBA (5-0). Vor allem das Net-Rating dieser Fünf ist unfassbar. Wir blicken auf die besten Fünfer-Lineups seit Beginn der offiziellen Datenerfassung in der NBA im Jahr 2007.