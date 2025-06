Große Hilfe für Luka Doncic und Co.? Los Angeles Lakers könnten riesigen Coup in der Free Agency landen

Die Lakers müssen in der Offseason ihre offensichtlichste Schwäche adressieren und einen Center verpflichten. Tun sie das sogar zum Nulltarif?

Die Verpflichtung eines zuverlässigen Centers hat bei den Los Angeles Lakers in der Offseason höchste Priorität. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die Lakers per Trade Daniel Gafford von den Dallas Mavericks oder Onyeka Okongwu von den Atlanta Hawks loseisen könnten. Nun taucht ein neuer Name auf, und der Spieler wäre nach aktuellem Stand der Dinge sogar zum Nulltarif zu haben.