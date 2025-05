Die Denver Nuggets schocken die Thunder und erzwingen das entscheidende Game 7. Die Überraschung scheint möglich - und zwar aus guten Gründen.

Am Sonntag steigt der maximale Showdown: Game 7 in den NBA-Playoffs. Die Nuggets und Thunder duellieren sich um den Einzug in die Finals Western Conference. OKC galt vor der Serie als großer Favorit, doch die Nuggets hielten die Serie stets eng und haben nun große (und berechtigte) Hoffnung auf den Upset.