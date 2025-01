"Das habe ich noch nie gesehen": Wie die "weirde" Offensive der Memphis Grizzlies für Furore in der NBA sorgt

Nach katastrophaler Vorsaison mischen die Grizzlies aktuell im umkämpften Westen wieder in der Spitze mit. Hauptgrund: Eine ganz besondere Offensive.

Während in der Western Conference vor allem den defensivstarken Teams der Rockets und Thunder die Schlagzeilen gehören, sorgen die Memphis Grizzlies in Lauerstellung für ordentlich Furore. Dabei hat Head Coach Taylor Jenkins um Superstar Ja Morant eine Offensive geformt, die ganz anders spielt als alle andere Teams der Liga - und das mit Erfolg. Doch was ist das Geheimnis hinter der Spielweise, die selbst erfahrene NBA-Veteranen überrascht und vor Probleme stellt?