Die Minnesota Timberwolves feiern den dritten Sieg in Folge gegen die Golden State Warriors. Die sind am Ende ohne Steph Curry chancenlos.

In der Playoff-Serie gehen die Timberwolves durch den Sieg mit 3:1 in Führung und stehen kurz davor, in die Conference Finals einzuziehen. Bei den Warriors schwinden die Hoffnungen auf einen zufriedenstellenden Playoff-Run so langsam.