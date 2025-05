OKC stürmt in dieser Saison mit Star-Power und Kadertiefe zur besten Bilanz der Liga. Der Mann dahinter wird dafür nun auch ausgezeichnet.

Sam Presti von den Oklahoma City Thunder wurde am Dienstag zum NBA-Manager des Jahres gekürt. Es ist die verdiente Auszeichnung für seinen Anteil an der Konstruktion der Übermacht, die in dieser Saison mit 68 Siegen die meisten Spiele der Liga gewonnen hat.