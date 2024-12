"Das bedeutet mir die Welt": Sogar Nowitzki gratuliert - Sabally und Fiebich nach WNBA-Titel im siebten Basketball-Himmel

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben mit dem Gewinn der WNBA-Meisterschaft Geschichte geschrieben. Und sogar Dirk Nowitzki war schwer beeindruckt.

Die Tränen übermannten Nyara Sabally immer wieder, als sie Leonie Fiebich im Augenblick ihres größten gemeinsamen Triumphs in die Arme fiel. Von der Decke des Barclays Centers regnete das Konfetti für die deutschen Basketball-Heldinnen, auf der Tribüne feierte Nyaras Schwester Satou kräftig mit - und aus der Ferne gratulierte gar Dirk Nowitzki zum historischen WNBA-Titel.

"Ich habe meine ganze Karriere lang für solche Momente gearbeitet. Das hier in Spiel fünf zuhause zu schaffen, bedeutet mir die Welt. Ich habe gar keine Worte dafür im Moment", sagte eine ergriffene Nyara Sabally, als ihre erste Meisterschaft mit New York Liberty nach einem 67:62-Sieg in einer dramatischen Verlängerung des fünften Finalspiels gegen Minnesota Lynx Realität geworden war.

In diesem Moment, in dem die Halle geschlossen ihren Namen skandierte, dachte Sabally vor allem an eine Person: Ihre Schwester, die mit den Dallas Wings die Play-offs verpasst hatte - und stattdessen als Edelfan das Sieger-Interview auf dem Court crashte. "Dieser Ring ist für meine ganze Familie. Besonders für Satou. Sie hat mich auf jedem Schritt begleitet", sagte Nyara Sabally.

Doch auch von den männlichen Kollegen gab es reichlich Glückwünsche, Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder fieberte in der Halle mit und Dirk Nowitzki gab höchstpersönlich den Partybefehl. "Gratulation an Leonie und Nyara zur Meisterschaft. Feiert schön!", schrieb der NBA-Champion von 2011 auf X.