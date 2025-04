Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Luka Doncic oder Dirk Nowitzki - welche Legende der Mavs hat die bessere Bilanz?

Luka Doncic und die Dallas Mavericks stehen in den NBA Finals 2024. Der Slowene will die Texaner in diesem Jahr zum Titel führen, wie es einst auch Dirk Nowitzki tat. SPOX vergleicht die Finalbilanz der beiden Legenden.

Die Dallas Mavericks stehen zum ersten Mal seit 2011 wieder in einem NBA-Finale. Dieses Mal ist es nicht Dirk Nowitzki, sondern Luka Doncic, der mithilfe seines kongenialen Partners Kyrie Irving die Western Conference gewonnen hat und nun in den Finals in bis zu sieben Spielen gegen die Boston Celtics aus dem Osten um die Larry O'Brien Trophy kämpft.