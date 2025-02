Curry-Show im Heimspiel: Team "Oldies" überrollt Team "International" im finalen NBA-Allstar-Game

Die Alt-Stars versprühen angeführt von Curry im Finale deutlich mehr Energie. Der "Hometown-Hero" wird folgerichtig auch zum MVP gekürt.

Topscorer beim Spektakel der besten NBA-Spieler in San Francisco wird ein aktueller Meister, der in der einseitigen Partie auch für den Schlusspunkt sorgt. Steph Curry und Co. versenken dabei mehr als die Hälfte ihrer Dreier.

Außerdem zaubert Kyrie Irving alias "Uncle Drew" sogar Ausnahme-Verteidiger Victor Wembanyama einen Knoten in die Beine. Der wiederum kann als einziger Spieler seines Teams überzeugen.