NBA - Chris Paul und die Bank der Golden State Warriors: Ist der Anti-Warriors-Spieler das fehlende Puzzle-Stück?

Seit Jahren haben die Golden State Warriors ein Problem: Wer kurbelt die Offensive an, wenn Superstar Steph Curry auf der Bank sitzt. Seit dem Start in die Saison existiert dieses Problem nicht mehr und der Problemlöser hat einen Namen: Chris Paul. Ist der Anti-Warriors-Spieler in seiner neuen Rolle das fehlende Puzzlestück für eine erfolgreiche Saison in San Francisco?