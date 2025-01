Champion der Herzen, Stehaufmännchen der NBA: Zum Karriereende von Bulls-Legende Derrick Rose

Verletzungen zerrütteten die Karriere des jüngsten MVP der NBA. Seine Geschichte und seine Art machten Derrick Rose trotzdem unsterblich.

Derrick Roses Karriere ist von Drama gekennzeichnet. Die Höhen waren hoch für den jüngsten MVP der Ligageschichte, bevor ihn Verletzungen tief abstürzen ließen. Mit eisernem Willen, Akzeptanz und Gutmenschlichkeit schafft es Rose aber dennoch, seine Spuren in der NBA zu hinterlassen. In Chicago ist er nach der "Rose-Night" in der vergangenen Woche eine Legende für die Ewigkeit.

Ein Rückblick auf die wichtigsten Stationen eines der wohl einflussreichsten Spieler der vergangenen fast zwei Dekaden.