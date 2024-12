Moritz macht den Franz, kann aber Orlandos Pleite nicht verhindern. Mavs und Warriors feuern Dreier ohne Ende.

Moritz Wagner traf wie noch nie in der NBA, auch Tristan da Silva drehte auf - am Ende fehlte Franz Wagner im Topspiel aber doch zu sehr: Die Orlando Magic haben erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren, gegen die New York Knicks hieß es am Ende 91:100.