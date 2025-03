Die Lakers werden offenbar in der kommenden Woche zwei Kader-Entscheidungen fällen.

Die Los Angeles Lakers planen offenbar zwei Kader-Entscheidungen mit Blick auf die Playoffs. Wie NBA-Insider Jovan Buha von The Athletic in seinem Podcast Buha's Block berichtet, sollen mindestens zwei Two-Way-Player mit einem Standard-Vertrag ausgestattet werden, damit sie in den Playoffs spielberechtigt sind.