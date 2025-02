In der NBA bahnt sich der nächste Blockbuster-Trade an - womöglich involviert er mit Durant, Butler und Wiggins sogar drei All-Stars.

Kurz vor Ablauf der Trade Deadline am Donnerstag bahnt sich in der NBA offenbar der nächste Blockbuster-Trade an. Vom Ausmaß könnte dieser sogar noch größer sein, als der Wechsel von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers.