NBA News: Blockbuster-Trade! New York Knicks holen Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves

In der NBA kommt es knapp einen Monat vor Beginn der Regular Season zu einem Blockbuster-Trade! Wie mehrere US-Medien, darunter The Athletic, übereinstimmend berichten, holen die New York Knicks per Trade Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves.

Demnach werde der Deal aktuell finalisiert. Im Tausch für Towns sollen Julius Randle und Donte Divincenzo zu den Wolves wechseln. Außerdem bekommen diese einen Erstrundenpick des Jahres 2025 (via Detroit Pistons, Top-13-protected).

Ebenfalls in den Deal involviert sein sollen die Charlotte Hornets. Diese sollen Salary Cap Exceptions besteuern: Im Tausch für mindestens einen Draft Pick soll die Franchise so dabei helfen, die Gehälter des Trades auszugleichen und ihn so erst zu ermöglichen.

Mit Towns bekommen die Knicks einen 28 Jahre alten All-Star, der sofort die Lücke auf der Center-Position des Teams schließen kann. Der erste Pick des Drafts von 2015 legte in der vergangenen Saison fast 22 Punkte und 8,3 Rebounds auf und traf dabei 41,6 Prozent seiner Dreipunktwürfe. Towns hatte schon von 2016 bis 2019 in Minnesota für den Knicks-Head-Coach Tim Thibodeau gespielt. Der befindet sich im ersten Jahr eines Vertrags über vier Saisons und insgesamt 220 Millionen Dollar Gehalt.

Der Trade soll für den in New Jersey aufgewachsenen Towns laut ESPN "komplett unerwartet" gekommen sein. Die beiden Franchises hätten aber schon den gesamten Sommer über einen Spielertausch gesprochen.