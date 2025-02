Bitterböse Überraschung? Teenager-Sensation Cooper Flagg, zwei Herausforderer und ein "historischer" NBA-Draft 2025

Cooper Flagg ist ein Ausnahmetalent und behauptet sich sogar gegen NBA-Spieler. Sein erster Platz im Draft galt als sicher. Bis jetzt.

Cooper Flagg ist schon jetzt besser als viele Rollenspieler in der NBA. Auf diese Annahme können sich die meisten einigen, die den 18-Jährigen spielen sehen. Er kann werfen, passen, hat einen unglaublichen Motor, eine brutale Energie, wenn er zum Korb zieht, und kann mit seiner Defense Gegenspieler am anderen Zonenrand abschrecken. Doch das allein reicht nicht, um sicher als Erster gedraftet zu werden. Zumindest nicht, wenn man in einem so starken Jahrgang ist - und wenn man seine Teilnahme öffentlich plötzlich in Frage stellt.