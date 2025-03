Bestes Spiel der NBA-Karriere: Isaiah Hartenstein brilliert beim Sieg der Oklahoma City Thunder

Isaiah Hartenstein trumpft beim Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Milwaukee Bucks groß auf. Nach dem Career High bleibt er jedoch gelassen.

Die Oklahoma City Thunder sind eines der heißesten Teams der NBA. Auch beim 121:105 Sieg gegen die Milwaukee Bucks zeigte OKC wieder mal, warum sie an der Spitze der Western Conference stehen. Neben MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte, 8 Assists) stand aber diesmal besonders Isaiah Hartenstein im Mittelpunkt. Der deutsche Center schnappte sich nicht nur 12 Rebounds, sondern erzielte auch 24 Punkte - so viele, wie noch nie in seiner Karriere.