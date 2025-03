Ausstehende Miete und Schäden an der Luxus-Villa: NBA-Star Jimmy Butler in Miami angezeigt

Der Warriors-Star hat in Miami wohl nicht nur bei seinem Ex-Klub Schäden hinterlassen. LeBron verpasst derweil nur hauchdünn den nächsten Meilenstein.

Das Wechsel-Drama um Jimmy Butler von Miami nach San Francisco könnte um ein weiteres Kapitel reicher werden. Wie unter anderem ESPN berichtet, soll der Star der Golden State Warriors (32-28) von seinem ehemaligen Vermieter in Florida verklagt worden sein. Demnach hätte Butler die letzten zwei Monatsraten für seine gemietete Luxus-Villa in Miami Beach nicht bezahlt.

Außerdem soll der 35-Jährige für Schäden an der Pool- und Klimaanlage verantwortlich sein, weil er die Schlösser zu dem Anwesen auf der Inselstadt gewechselt und so das Wartungspersonal am Zugang zu den Anlagen gehindert habe. Insgesamt soll es sich bei den Forderungen um knapp 390.000 US-Dollar handeln, alleine zwei Drittel davon setzen sich aus der offenen Miete zusammen. Butler hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.