"An dem Abend werde ich mich betrinken": Raptors-Coach freut sich auf Steph Currys NBA-Rücktritt

Rajakovic sehnt das Karriereende von Curry herbei und verspricht, dann ordentlich zu feiern. Butler trifft sich erneut mit Riley.

Wenn Wardell Stephen Curry II irgendwann in die Basketball-Rente gehen wird, werden etliche seiner Rivalen aufatmen. Doch so deutlich wie Raptors-Coach Darko Rajakovic hat das wohl noch niemand zuvor gesagt. Angesprochen auf die erneute Glanzleistung des Warriors-Superstars gegen seine Raptors (9-31) sagte der 45 Jahre alte Serbe mit einem Lachen: "An diesem Abend werde ich mich betrinken. Ich werde richtig feiern, das verspreche ich."

Toronto hatte trotz Currys Gala einen überraschenden Comeback-Sieg über Golden State gefeiert und den Warriors erstmals in der Saison zu einer negativen Bilanz verholfen. Rajakovic nannte es "ein Privileg", in einer Ära mit Curry als Trainer arbeiten zu dürfen. Beide kennen sich gut, vor seinem ersten Job als Headcoach in Toronto war Rajakovic als Assistenztrainer für Oklahoma City und die Grizzlies in der Western Conference aktiv. In den Playoffs hatte Curry mit den Warriors 2016 in den Conference Finals (gegen OKC) und 2022 in den Semifinals (gegen Memphis) die Oberhand behalten.