NBA - Alperen Sengün startet mit den Houston Rockets durch: Ein bisschen Nikola Jokic und auch ein bisschen Dirk Nowitzki

Alperen Sengün ist der Senkrechtstarter der Houston Rockets und blüht unter dem neuen Head Coach Ime Udoka auf. Der junge Türke ist der Fixpunkt der Rockets-Offense und mit den Neuzugängen hauptverantwortlich für den Aufschwung. Wir klären auf: Was macht Sengün so besonders - und was hat er sich von Dirk Nowitzki und Nikola Jokic abgeschaut?