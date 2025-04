NBA All Star Game 2024: Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Spieler, Stars, Übertragung im Free-TV und Livestream

Mit dem All Star Game steht in der NBA das nächste große Highlight bevor. Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Spieler, Stars, Übertragung im Free-TV und Livestream - alles, was Ihr zum Ereignis wissen müsst, gibt es hier.

Zu den wichtigsten Terminen einer NBA-Saison gehört jährlich auch das All Star Weekend. Spieler, Trainer und Franchises nutzen diese Zeit, um für den wichtigen Saisonendspurt noch einmal Energie zu tanken. Einigen wenigen Stars und Coaches wird jedoch auch die Ehre zuteil, am prestigeträchtigen All Star Game teilnehmen zu dürfen.