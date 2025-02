Albtraum im Doppelpack - aber ein Manko: Wie die Los Angeles Lakers um LeBron James nach den Trades für Luka Doncic und Mark Williams spielen könnten

Mehr Defense oder alles auf Angriff? Wer läuft zukünftig neben Luka Doncic und LeBron James für die Los Angeles Lakers auf? Eine Analyse.

Wie kann man Luka Doncic verteidigen? Vermutlich biss sich bereits jeder NBA-Coach an dieser Frage die Zähne aus, denn wenn der slowenische Superstar fit und im Rhythmus ist, gibt es keine Facette des offensiven Basketballspiels, die er auf seiner Position nicht in Perfektion beherrscht. Im Sommer 2024 philosophierten zwei bekannte Gesichter – damals noch nicht gemeinsamer Teil einer NBA-Franchise - im Video-Podcast "Mind the Game", der taktische Bereiche des Spiels diskutiert hat, über eben jene Frage: LeBron James und J.J. Redick.

Seitdem klar ist, dass der Trade Doncics zu den Lakers kein Aprilscherz war und L.A. neben All-Star Anthony Davis lediglich Max Christie sowie einen (!) Erstrundenpick für den 25-Jährigen hinblättern musste (oder: durfte?), müssen sich James und Redick diese schwierige Frage in naher Zukunft nicht mehr stellen.

"Ich habe hier das Meer – das ist eine große Sache für mich", erklärte Doncic zunächst süffisant bei seiner Lakers-Vorstellung, nur um dann ernster zu werden: "Das ist wie ein Traum für mich, der nun wahr wird – ich habe immer zu ihm (LeBron James, Anm. d. Red.) aufgeblickt, es gibt so viele Dinge, die ich lernen kann.“