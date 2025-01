Akte Zion Williamson: Seinetwegen stehen die New Orleans Pelicans in der NBA am Scheideweg

Zion Williamson wurde als Generationstalent gehandelt. Jetzt müssen sich die Pelicans überlegen, ob es überhaupt eine gemeinsame Zukunft gibt.

Zion Williamson absolvierte nach fünf Jahren bei den Pelicans nicht einmal die Hälfte aller möglichen Partien und stand noch nie in den Playoffs. Die Pelicans stehen dank einer Vertragsklausel jetzt an einem Punkt, an dem Zions Zukunft noch einmal neu verhandelt werden kann. Ergibt es Sinn, einen verletzungsanfälligen Superstar zu halten, weil das Potenzial einfach zu überwältigend ist?

Wir beleuchten eines der brisantesten Themen in der Western Conference.