Die Denver Nuggets haben im Playoff-Duell mit den Los Angeles Clippers gleichgezogen.

Zwischenzeitlich sah es nach einer klaren Angelegenheit für den Meister von 2023 aus - doch letztlich holten die Denver Nuggets in einem dramatischen Finish in Spiel vier erst durch einen Dunk von Aaron Gordon in letzter Sekunde das 2:2 gegen die Los Angeles Clippers.