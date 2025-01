Shai Gilgeous-Alexander zerlegt die Cavaliers fast im Alleingang. Die Kings behalten die Nerven, während die Clippers den nächsten Gegner vermöbeln.

Die Washington Wizards müssen die nächste Niederlage über sich ergehen lassen, während die Suns sich am meisten über die unnötige Spannung ärgern. Außerdem gewinnen die Pacers das Duell der formstarken Teams mit den Pistons. So lief die Nacht in der NBA: