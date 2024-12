"Ich will meine Karriere hier beenden": 300 Millionen Euro! Joel Embiid bekommt von den Philadelphia 76ers einen Monstervertrag

US-Olympiasieger Joel Embiid hat laut Medienberichten bei den Philadelphia 76ers einen neuen mit 193 Millionen Dollar dotierten Dreijahresvertrag erhalten. Der NBA-Superstar meldete sich selbst in den sozialen Medien zu Wort.

Durch die Einigung auf das "Maximum", also die größtmögliche Summe, stehen dem wertvollsten Spieler (MVP) der Saison 2022/23 bis zum Ende der Spielzeit 2029 insgesamt rund 300 Millionen zu. ESPN und The Athletic vermeldeten am Freitag diese Zahlen. Der Klub bestätigte eine Einigung für mehrere Jahre, nannte aber keine Details.

"Philadelphia ist meine Heimat", schrieb der gebürtige Kameruner bei Instagram: "Ich möchte meine Karriere hier beenden." Es gebe "noch viel zu tun. Ihr verdient eine Meisterschaft und ich denke, wir fangen gerade erst an!"

Embiid verzichtet angeblich auf seine 59-Millionen-Option für die Saison 2026/27 und unterschreibt eine neue Vereinbarung, die von 2026 bis 2029 läuft. In der letzten Saison hatte er als erster Spieler seit Wilt Chamberlain in der Saison 1961/62 mehr als einen Punkt pro Minute auf dem Parkett erzielt (insgesamt 34,7 Punkte pro Spiel).