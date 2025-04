Sky oder RTL für die Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Saudi-Arabien in der F1 heute live im TV und Livestream?

Welcher Sender zeigt das Rennen des GP von Saudi-Arabien live? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Sonntag steht der Große Preis von Saudi Arabien an. Lando Norris will mit einem weiteren Sieg in der Wüste den Vorsprung auf die Verfolger Oscar Piastri und Max Verstappen ausbauen, um dem Weltmeistertitel Stück für Stück näherzukommen. Um 19 Uhr deutscher Zeit schalten die Ampeln Jeddah auf 'grün'.

SPOX verrät Euch, bei welchem Sender Ihr das Rennen verfolgen könnt!