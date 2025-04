Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 8 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Tag 8 bei den Olympischen Spielen in Paris: Wir liefern Euch alle Medaillenentscheidungen und zeigen, wie Ihr die heutigen Wettkämpfe live im TV und Livestream sehen könnt.

Bei den Olympischen Spielen in Paris geht es am heutigen Samstag, den 3. August, mit Tag 8 weiter. Unzählige Gold-, Silber- und Bronzemedaillen stehen auf dem Spiel, unter anderem in den Sportarten Reiten, Rudern, Tennis, Tischtennis und Schießen.

Darüber hinaus bestreiten die deutschen Fußballerinnen gegen Kanada ihr Viertelfinalspiel. Auch die Handballerinnen sind im Einsatz, sie müssen um 19 Uhr in der Gruppenphase gegen Norwegen ran. Der Wettkampftag endet um 23.12 Uhr mit dem Finale im Surfen der Frauen.