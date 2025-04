WWE Royal Rumble 2024: Datum, Uhrzeit, Ort, Match Card, Übertragung im Free-TV und Livestream

Es ist wieder soweit: In wenigen Tagen steht in der WWE der Royal Rumble 2024 an. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zu bevorstehenden Event und wo dieses live im TV und Livestream gezeigt wird.

Für alle Wrestling-Fans ist der Royal Rumble der obligatorische Start ins das WWE-Jahr 2024. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. Januar auf 28. Januar) findet das Event auf dem Tropicana Field in St. Petersburg, Florida statt.

Mit großer Spannung wird vor allem das In-Ring-Comeback von Superstar CM Punk erwartet, der nach seiner Rückkehr in die WWE vor einigen Wochen zu den Favoriten im legendären Rumble-Match gehört.

Doch wo läuft der WWE Royal Rumble 2024 live im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Antworten.