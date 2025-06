In der WWE steht die Night of Champions 2025 vor der Tür. Die wichtigsten Infos zur Matchcard und der Übertragung bekommt Ihr hier.

Das nächste PLE in der WWE steht an: Schon bald wird es bei Night of Champions 2025 zur Sache gehen. Unter anderem verteidigt John Cena seinen WWE Gürtel gegen CM Punk.

Aber welche Matches stehen noch an? Wann und wo findet das Event statt? Und wer ist im TV und Livestream dabei? All das erfahrt Ihr hier!