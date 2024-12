WWE Bad Blood 2024: Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Match Card, Übertragung im Free-TV und Livestream

WWE Bad Blood 2024 verspricht ein absolutes Spektakel zu werden. Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Match Card, Übertragung im Free-TV und Livestream - hier gibt es die wichtigsten Infos zum nächsten Live-Premium-Event der Wrestling-Organisation WWE.

Nach Bash in Berlin, dem allerersten WWE-Premium-Live-Event in Deutschland, geht es in Sachen Wrestling weiter mit einem weiteren Riesenevent - WWE Bad Blood 2024 steht bevor.