WWE WrestleMania 40, Match Card: Diese Kämpfe sind bestätigt

Das größte Wrestling-Event des Jahres, WrestleMania 40, steht bevor. Hier erfahrt Ihr, welche Matches bereits bestätigt sind.

Das ganze Jahr über wird darauf hingearbeitet, bald ist es so weit: Die 40. Ausgabe des prestigeträchtigsten Wrestling-Event, WrestleMania, steht bevor. Auch in diesem Jahr sind wieder zwei aufeinanderfolgende Nächte voll mit Action geplant.

Die erste Hälfte im Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania, findet in der Nacht von Samstag (6. April) auf Sonntag (7. April) statt. Um 2 Uhr soll es losgehen. Die zweite Hälfte steigt exakt 24 Stunden später in der Nacht auf Montag (8. April).