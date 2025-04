Turnen bei Olympia 2024 in Paris: Termin, Zeitplan, Ort, Stadion, deutsche Teilnehmer, Übertragung im Free-TV und Livestream

Turnen ist eine von 32 Sportarten, die zu den Olympischen Spielen in Paris dazugehören. Hier bei SPOX gibt es alles, was Ihr zur Sportart beim Großereignis wissen müsst.

Die Olympischen Spiele in Paris gelten seit dem 26. Juli als eröffnet. In 32 verschiedenen Sportarten wird um Medaillen gekämpft, darunter auch im Turnen, das in drei Unterkategorien unterteilt wird: Gerätturnen, Trampolinturnen und Rhythmische Sportgymnastik.