Tennis bei Olympia 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Alexander Zverev und Co. im TV und Livestream?

In der Sportart Tennis geht es bei den Olympischen Spielen in Paris vom 27. August bis 4. August so richtig zur Sache. Wer die heutigen Matches zeigt / überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Tennis ist eine von 32 Sportarten, in denen bei den Olympischen Spielen in Paris um Edelmetall gekämpft wird. Titelverteidiger Alexander Zverev ist im Viertelfinale am Italiener Lorenzo Musetti gescheitert.

Das Tennisturnier geht am 27. Juli los und endet am 4. August. Insgesamt stehen 15 Medaillen auf dem Spiel. Fünf Wettkämpfe - das Einzel der Männer und der Frauen, das Doppel der Männer und der Frauen sowie das Mixed-Doppel - sind geplant.