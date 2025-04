Royal Rumble heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt WWE im TV und Livestream

Der Royal Rumble 2024 steht vor der Tür. Ihr wollt wissen, wer das WWE-Spektakel live im TV und Livestream überträgt? Dann seid Ihr hier genau richtig. Wir liefern die Antworten.

Der Royal Rumble 2024 wird in Deutschland in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden. Der Beginn des Main-Evens ist dabei auf 02 Uhr terminiert. Austragungsort ist das Tropicana Field in St. Petersburg, Florida.

Fast zehn Jahre nach seinem letzten Match für die WWE kehrte CM Punk im vergangenen Dezember in den Ring zurück, auch beim Royal Rumble wird der 45-Jährige mit von der Partie sein.