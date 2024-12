Medaillenspiegel der Paralympics, finaler Stand: Auf diesem Platz steht Deutschland

Die Paralympics sind beendet. Höchste Zeit, auf den finalen Stand im Medaillenspiegel zu schauen. Auf welchem Platz ist Deutschland gelandet?

Gold, Silber und Bronze wurde bei den Paralympics in Paris in insgesamt 549 Wettbewerben vergeben.

Bei Deutschland ist die Gesamtzahl der Medaillen zwar wieder gestiegen, die Gold-Bilanz ist mit zehn ersten Plätzen jedoch historisch schlecht.

In Tokio belegte Team D noch Platz 12, nun sprang immerhin der 11. Rang heraus. 49-Mal Edelmetall wurde es am Ende, was trotz der Verbesserung das zweitschlechteste Abschneiden seit der Wiedervereinigung bedeutet.