"Keine Monumentalbauten": Markus Söder für Olympia 2040 in München nach Pariser Modell

Paris an der Isar, olympisches Comeback in München: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würde eine Olympia-Bewerbung der Landeshauptstadt für 2040 unterstützen.

Dem CSU-Politiker schwebe dabei das Pariser Modell von 2024 vor, sagte Söder am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im bayerischen Kloster Banz. Es solle wie in Paris "keine Monumentalbauten" geben, sondern Vorhandenes genutzt werden.

Im vergangenen Monat hatte die auch für den Sport zuständige Bundesinneministerin Nancy Faeser (SPD) mit dem Deutschen Olympischen Sportbund eine Erklärung im Hinblick auf eine deutsche Olympia-Bewerbung 2040 unterschrieben. Als Städte schlossen sich Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München der Erklärung an.