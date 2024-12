Ironman 2024 auf Hawaii heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Wettkampf im TV und Livestream?

Am 26. Oktober findet die Ironman-Weltmeisterschaft 2024 auf Hawaii statt. Wir verraten Euch, wer den Wettkampf live überträgt.

Nachdem die Frauen die Weltmeisterschaft bereits im September in Nizza bestritten, steht jetzt das große Highlight der Männer an. Beim legendären Ironman auf Hawaii geht es am 26. Oktober um die Weltmeisterschaft. Mit Patrick Lange träumt auch ein Deutscher vom Titel. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Event live verfolgen könnt.