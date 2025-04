Fußball bei Olympia 2024 in Paris: Termine, Zeitplan, Spielplan, Teams, Mannschaften, Gruppen, Orte, Übertragung im Free-TV und Livestream

Bei den Olympischen Spielen 2024 wird auch im Fußball um Gold, Silber und Bronze gekämpft. SPOX erklärt Euch, was Ihr alles zum Fußballturnier in Frankreich wissen müsst.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris werden zwar am 26. Juli eröffnet, das dazugehörige Fußballturnier beginnt jedoch bereits Tage davor, am 24. Juli. 16 Teams, auf vier Vierer-Gruppen aufgeteilt, kämpfen bis zum 9. August um Gold, Silber und Bronze.