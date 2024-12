"Enttäuschungen" und Goldarmut: Team D trotz Hiltrop-Sieg mit mäßiger Halbzeitbilanz

Das deutsche Team hadert bei den Paralympics mit der mageren Goldausbeute. Die Halbzeitbilanz fällt trotz Gold für Natascha Hiltrop entsprechend durchwachsen aus.

Karl Quade schwärmte von der "Sozialkompetenz" in der deutschen Mannschaft, lobte die Spiele von Paris ausführlich - doch bei den sportlichen Leistungen des Team D schlug er doch andere Töne an. "Wir haben positive Überraschungen erlebt, aber auch Enttäuschungen. Das muss man offen zugeben", sagte der Chef de Mission in seiner Halbzeitbilanz: "Wir sind in der Anzahl der Goldmedaillen hinter dem, was wir uns gewünscht haben."

Bei der Gesamtzahl der Medaillen wähne er das Team aber "auf einem guten Weg". An den ersten sechs Wettkampftagen gab es lediglich dreimal Gold. Sportschützin Natascha Hiltrop hübschte die deutsche Bilanz mit ihrem Triumph am Dienstagnachmittag im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber zumindest etwas auf, außerdem gab es Bronze für Irmgard Bensusan im Sprint über 200 m. Dazu kommen fünf silberne und zehn bronzene Medaillen.

Im Medaillenspiegel liegt das Team D unter den besten 20, doch deutlich kleinere Nationen wie die Schweiz oder Usbekistan liegen noch davor. Die schon in Tokio historisch schlechte Bilanz mit 13 Gold-, zwölf Silber- und 18 Bronzemedaillen und Platz zwölf im Medaillenspiegel könnte gar nochmals unterboten werden.