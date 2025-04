Deutschland, Fußball Frauen bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner, Übertragung DFB-Team live im Free-TV und Livestream

Die DFB-Frauen haben bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille im Visier. SPOX zeigt Euch alles, was Ihr aus deutscher Sicht zum Frauen-Fußballturnier wissen müsst.

Am 26. Juli werden in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele eröffnet. Das Fußballturnier der Frauen geht jedoch bereits am Tag davor, am 25. Juli, los. Mit dabei sind auch die DFB-Frauen, die 2016 Olympia-Gold holen konnten.