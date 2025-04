Deutschland, Basketball bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner, Übertragung DBB-Team live im Free-TV und Livestream

Auch die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nimmt an den Olympischen Spielen in Paris teil. Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner, Übertragung DBB-Team live im Free-TV und Livestream - alles, was Ihr aus deutscher Sicht zum Basketball-Turnier wissen müsst, gibt es hier.

Deutschland ist eine von 12 Nationen, die bei den bevorstehenden Olympischen Spielen in Paris am Basketballturnier teilnehmen.