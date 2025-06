"Der Weg wird holprig": Ära von Thomas Bach beim IOC endet nach zwölf Jahren - Coventry übernimmt

Die Ära des deutschen Präsidenten Thomas Bach endet, mit Kirsty Coventry an der Spitze schlägt das IOC ein neues Kapitel seiner Geschichte auf.

Die letzten Tage vor ihrem Amtsantritt nutzte Kirsty Coventry, um sich der historischen Bedeutung des Moments zu vergewissern, der auf sie und die olympische Bewegung wartet. Wenn sie am Montag die Führung des Internationalen Olympischen Komitees von Präsident Thomas Bach übernimmt, will sie vorbereitet sein. Also nahm sich Coventry "etwas Zeit", einige der Nachrichten, die sie nach ihrer Wahl im März erhalten hatte, "durchzugehen".