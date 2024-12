Cristiano Ronaldo vorne, Lionel Messi nur auf Platz 3: Die Großverdiener des Jahres 2024

Cristiano Ronaldo bleibt 2024 Höchstverdiener. Ganz besonders Saudi-Arabien, aber auch die USA prägen die Liste - Europa steht im Hintergrund.

Cristiano Ronaldo war auf dem Höhepunkt seines Schaffens, als er 2016 das erste Mal der bestbezahlte Sportler der Welt wurde. Damals gewann er zum vierten Mal den Ballon d'Or. Acht Jahre später ist der 39-Jährige räumlich wie leistungstechnisch ähnlich weit von der Weltfußballer-Gala in Paris entfernt. Doch sein absurdes Gehalt bei Al-Nassr in Saudi-Arabien beförderte ihn 2024 erneut an die Spitze der Großverdiener, zum zweiten Mal in Folge, zum vierten Mal überhaupt.