WWE Bash in Berlin 2024: Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Match Card, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die WWE veranstaltet als nächstes großes Even den Bash in Berlin 2024. Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Match Card, Übertragung im Free-TV und Livestream - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Spektakel wissen müsst.

Zum ersten Mal in der Geschichte der WWE wird ein Pay-per-View-Event in Deutschland, genauer gesagt in der Hauptstadt Berlin, veranstaltet. Gemeint damit ist Bash in Berlin 2024, das vor der Tür steht.