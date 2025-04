Alexander Zverev vs. Tomas Machac, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Olympia im TV und Livestream?

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Olympischen Spiele auf Tomas Machac. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im Rahmen des olympischen Tennisturniers ist Alexander Zverev am heutigen Dienstag, den 30. Juli, für sein Zweitrundenmatch im Einsatz. Gegner des Titelverteidigers im Einzel der Männer ist Tomas Machac, der in der ersten Runde den Chinesen Zhizhen Zhang in drei Sätzen bezwang. Zverev setzte sich in der ersten Runde mit 6:2, 6:2 gegen den Spanier Jaume Munar durch.

getty

Zverev gegen Machac findet heute auf dem Court Philippe Chatrier statt und soll um ca. 14 Uhr losgehen.